RSX 由于其天然的 "比 RSI 更平滑的 rsi", 没有额外的滞后, 因为它比 RSI 会少很多假信号。RSX 主要与级别或一些信号线组合使用。有人更倾向于级别一些, 但另一方面, 则是 "信号" 线。我们可以争议哪一个更好, 但它可能主要取决于交易风格。此版本, 则以某种方式组合两种类型。不连续信号线的思路很简单: 当 RSX 的值高于中间值 (RSX 为 50) 时, 只计算上侧信号线, 下侧信号线值 "继承"。当 RSX 的值低于中间值时, 则计算下侧的信号线, 并且上侧信号线 "继承"。这样我们得到了一种级别和信号线的组合, 无需改变 RSX 本身的数值。显而易见, 与两种方法相比, 它具有更好的一面 (特别是在使用信号线时避免了 "趋势" 的一些问题)。无论何种情况, 建议进行广泛的测试。







