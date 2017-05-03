代码库部分
XCHV_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1192
(15)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XCHV.mq5 (13.65 KB) 预览
XCHV_HTF.mq5 (20.5 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的蔡金平滑波动性指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，需要把编译好的 XCHV.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录中。

图1. XCHV_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17580

