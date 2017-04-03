und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XCHV_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator der gleitenden Volatilität Chaikins mit der Veränderungsmöglichkeit der Timeframe des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators XCHV.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator XCHV_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17580
