Die Unterstützung / Widerstand Levels, die Trend-Richtung — büllisch\bärisch.

Das Arbeitsbeispiel mit HistorySelectByPosition (aufgrund des Beispiels HistoryDealGetTicket).

Der einfachste Oszillator unter Verwendung des Unterschieds der Open-Preise und Exit-Preise der Kerzen.

Der Indikator XCHV mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.