CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

OsMACandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
826
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Keltner-Kanal, der bezüglich des Mittelwertes des Oszillators OsMACandle in der Kerzenart gebaut ist.

in Abb.1. Der Indikator OsMACandleKeltner

in Abb.1. Der Indikator OsMACandleKeltner

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17577

HistorySelectByPosition HistorySelectByPosition

Das Arbeitsbeispiel mit HistorySelectByPosition (aufgrund des Beispiels HistoryDealGetTicket).

SupportResistTrade SupportResistTrade

Die Unterstützung / Widerstand Levels, die Trend-Richtung — büllisch\bärisch.

The Simple Trend Detector The Simple Trend Detector

Der einfachste Oszillator unter Verwendung des Unterschieds der Open-Preise und Exit-Preise der Kerzen.

XCHV_HTF XCHV_HTF

Der Indikator XCHV mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.