NRTR_extr_ZigZag_Price - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1406
(19)
真实作者: Ramdass

带有之字折线峰值价格标签的 NRTR_extr_ZigZag 指标。

图例1. NRTR_extr_ZigZag_Price 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17559

