真实作者: Ramdass
带有之字折线峰值价格标签的 NRTR_extr_ZigZag 指标。
图例1. NRTR_extr_ZigZag_Price 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17559
