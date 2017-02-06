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Индикаторы

NRTR_extr_ZigZag_Price - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2569
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Ramdass

Индикатор NRTR_extr_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

Рис.1. Индикатор NRTR_extr_ZigZag_Price

Рис.1. Индикатор NRTR_extr_ZigZag_Price

NRTR_ZigZag_Price NRTR_ZigZag_Price

Индикатор NRTR_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

NRTR_extr_ZigZag_HTF NRTR_extr_ZigZag_HTF

Индикатор NRTR_extr_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

WPRCandleKeltner WPRCandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора Larry Williams' Percent Range в свечном виде.

SupportResistTrade SupportResistTrade

Уровни поддержки/сопротивления, направление тренда — бычий/медвежий.