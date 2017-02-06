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MFI_price_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MFI_price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MFI_price.mq5.
Рис.1. Индикатор MFI_price_HTF
MFICandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора MFI в свечном видеEugene
Анализ OHLC на барах №№ 0, 1, 2, 3.
NRTR_ZigZag_HTF
Индикатор NRTR_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRTR_extr_ZigZag_HTF
Индикатор NRTR_extr_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах