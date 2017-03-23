代码库部分
MFI_price_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
MFI_price 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 MFI_price.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例1. MFI_price_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17541

