智能交易系统通过沿给定曲线移动止损位和止盈位来解决持仓问题。

这是一个具有附加功能的标准 StdDev 指标, 可根据其值更改线条颜色。当数值增加时, 线条颜色为绿色; 当它下降时, 线条变成红色; 如果数值在若干周期内保持不变, 则线条颜色将保持黄色。