此 MFI_price 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 MFI_price.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例1. MFI_price_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17541
订单护送
智能交易系统通过沿给定曲线移动止损位和止盈位来解决持仓问题。改编的标准偏差
这是一个具有附加功能的标准 StdDev 指标, 可根据其值更改线条颜色。当数值增加时, 线条颜色为绿色; 当它下降时, 线条变成红色; 如果数值在若干周期内保持不变, 则线条颜色将保持黄色。
NRTR_ZigZag_HTF
此 NRTR_ZigZag 指标在输入参数中有时间帧选项。NRTR_extr_ZigZag_HTF
指标 NRTR_extr_ZigZag 在输入参数中有时间帧选项。