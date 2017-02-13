CodeBaseSeções
Bibliotecas

SmoothAlgorithms - biblioteca para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
EMA.mq5 (12.64 KB) visualização
SmoothAlgorithms.zip (21.19 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
Biblioteca de algoritmos de média; no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada. No arquivo SmoothAlgorithms.zip, é apresentada a versão MQL4 desta biblioteca. Como um exemplo para usar algoritmos de média desta biblioteca é proposto o indicador EMA.mq5. O código do indicador é escrito de tal forma que não faz diferença em que linguagem compilar o indicador com biblioteca de média apropriada e a extensão apropriada do arquivo de origem do indicador.

Fig.1. Indicador EMA, na janela do terminal MetaTrader5

Fig.2. Indicador EMA, na janela do terminal MetaTrader4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17472

