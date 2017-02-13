Participe de nossa página de fãs
SmoothAlgorithms - biblioteca para MetaTrader 5
2389
Biblioteca de algoritmos de média; no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada. No arquivo SmoothAlgorithms.zip, é apresentada a versão MQL4 desta biblioteca. Como um exemplo para usar algoritmos de média desta biblioteca é proposto o indicador EMA.mq5. O código do indicador é escrito de tal forma que não faz diferença em que linguagem compilar o indicador com biblioteca de média apropriada e a extensão apropriada do arquivo de origem do indicador.
Fig.1. Indicador EMA, na janela do terminal MetaTrader5
Fig.2. Indicador EMA, na janela do terminal MetaTrader4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17472
