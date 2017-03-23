代码库部分
程序库

SmoothAlgorithms - MetaTrader 5程序库

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1807
等级:
(26)
已发布:
已更新:
EMA.mq5 (12.64 KB) 预览
SmoothAlgorithms.zip (21.19 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

平均算法库, 算法详细描述在 "不使用额外缓冲器的中间计算平均价格系列" 一文中。SmoothAlgorithms.zip 文件包括函数库的 MQL4 版本。EMA.mq5 指标提供了使用函数库中平均算法的示例。若是指标代码以这样的方式编写, 则无论使用哪种语言编译指标都没有区别, 它拥有与语言相对应的平均函数库, 以及与原始指标文件相适应的扩展名。

图例1. 在 MetaTrader 5 终端窗口里的 EMA 指标

图例.2. 在 MetaTrader 4 终端窗口里的 EMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17472

