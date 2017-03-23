请观看如何免费下载自动交易
平均算法库, 算法详细描述在 "不使用额外缓冲器的中间计算平均价格系列" 一文中。SmoothAlgorithms.zip 文件包括函数库的 MQL4 版本。EMA.mq5 指标提供了使用函数库中平均算法的示例。若是指标代码以这样的方式编写, 则无论使用哪种语言编译指标都没有区别, 它拥有与语言相对应的平均函数库, 以及与原始指标文件相适应的扩展名。
图例1. 在 MetaTrader 5 终端窗口里的 EMA 指标
图例.2. 在 MetaTrader 4 终端窗口里的 EMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17472
