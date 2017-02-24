Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WeightOscillator - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Oszillator, der eine gewichtete und geglättete Summe von vier Indikatoren darstellt: RSI, MFI, WPR und DeMarker.
Abb.1. Der WeightOscillator Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17063
