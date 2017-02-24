CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

WeightOscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
944
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Oszillator, der eine gewichtete und geglättete Summe von vier Indikatoren darstellt: RSI, MFI, WPR und DeMarker.

Abb.1. Der WeightOscillator Indikator

Abb.1. Der WeightOscillator Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17063

BreakdownLevelDay BreakdownLevelDay

Der Expert Advisor basiert auf einer Ausbruchstrategie. Es werden BuyStop und SellStop Pending Orders platziert.

EMA_WMA EMA_WMA

EMA_WMA - ein EA für MetaTrader 5. Kreuzung zweier iMA (MA).

Exp_BykovTrend_ReOpen Exp_BykovTrend_ReOpen

Das Exp_BykovTrend_ReOpen Handelssystem basierend auf den Signalen des BykovTrend Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

Das Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Handelssystem basierend auf den Signalen des SilverTrend_Signal Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.