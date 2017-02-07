代码库部分
WeightOscillator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
振荡器, 呈现四个指标的加权合计平滑值: RSI, MFI, WPR 和 DeMarker。

图例1. WeightOscillator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17063

