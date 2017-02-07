请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
振荡器, 呈现四个指标的加权合计平滑值: RSI, MFI, WPR 和 DeMarker。
图例1. WeightOscillator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17063
BreakdownLevelDay
智能交易系统在日线突破时进行交易。它会放置 BuyStop 和 SellStop 挂单。EMA_WMA
EMA_WMA - 用于 MetaTrader 5 的智能交易系统。两条 iMA (MA) 的交汇。
Exp_BykovTrend_ReOpen
Exp_BykovTrend_ReOpen 交易系统基于 BykovTrend 指标分析趋势伸缩产生的信号。Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen
Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen 交易系统基于 SilverTrend_Signal 指标分析趋势伸缩产生的信号。