und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSIOMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 872
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der RSIOMA Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Für eine korrekte Kompilation des RSIOMA_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators RSIOMA.mq5 in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.
Nach der Kompilation beinhaltet die Datei RSIOMA_HTF.ex5 den RSIOMA.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er im Ordner des Terminals nicht weiter vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des RSIOMA Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.
An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.
#resource \\Indicators\\RSIOMA.ex5
Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.
Abb.1. Der RSIOMA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17052
Fraktaler Momentum.Exp_Fractal_Force_Index
Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen Force_Index.
Der Fractal_Momentum Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_RSIOMA
Der Exp_RSIOMA Expert Advisot basierend auf den Signalen, die vom RSIOMA Histogramm "abgelesen" werden.