Der RSIOMA Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für eine korrekte Kompilation des RSIOMA_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators RSIOMA.mq5 in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei RSIOMA_HTF.ex5 den RSIOMA.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er im Ordner des Terminals nicht weiter vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des RSIOMA Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.



#resource \\Indicators\\RSIOMA.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\RSIOMA" ,

RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel, 0 );

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der RSIOMA_HTF Indikator