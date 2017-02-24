CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSIOMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
RSIOMA.mq5 (22 KB) ansehen
RSIOMA_HTF.mq5 (29.56 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der RSIOMA Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Für eine korrekte Kompilation des RSIOMA_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators RSIOMA.mq5 in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei RSIOMA_HTF.ex5 den RSIOMA.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er im Ordner des Terminals nicht weiter vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des RSIOMA Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der benutzerdefinierten Indikatoren in den Code des Indikators als Ressource
#resource \\Indicators\\RSIOMA.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert

//--- den Handle des RSIOMA Indikators erhalten
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der RSIOMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17052

