Советник работает на сигналах от индикатора iADX, Average Directional Movement Index.

Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Самый простой советник по фрактальному Force_Index.

Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.