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Индикаторы

Fractal_Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2281
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный Momentum. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_Momentum

Рис.1. Индикатор Fractal_Momentum

Fractal_Force_Index_HTF Fractal_Force_Index_HTF

Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ADX System ADX System

Советник работает на сигналах от индикатора iADX, Average Directional Movement Index.

Exp_Fractal_Force_Index Exp_Fractal_Force_Index

Самый простой советник по фрактальному Force_Index.

PCA Synthetics - Recycle Legacy PCA Synthetics - Recycle Legacy

Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.