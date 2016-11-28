Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractal_Momentum - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2281
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальный Momentum. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_Momentum
Fractal_Force_Index_HTF
Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ADX System
Советник работает на сигналах от индикатора iADX, Average Directional Movement Index.
Exp_Fractal_Force_Index
Самый простой советник по фрактальному Force_Index.PCA Synthetics - Recycle Legacy
Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.