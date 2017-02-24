Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_Momentum - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 802
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Momentum. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_Momentum Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17043
Exp_Fractal_Force_Index
Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen Force_Index.Fractal_Force_Index_HTF
Der Fractal_Force_Index Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
RSIOMA_HTF
Der RSIOMA Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Fractal_Momentum_HTF
Der Fractal_Momentum Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.