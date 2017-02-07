代码库部分
Fractal_DeMarker - MetaTrader 5脚本

真实作者: jppoton@yahoo.com

DeMarker 振荡器分形。更多详情, 参看 作者的博客

图例1. Fractal_DeMarker 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16980

