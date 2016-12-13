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ALMA 2.0 - индикатор для MetaTrader 5
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Новейшая версия индикатора ALMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16847
ADXVMA
ADXVMA ипользует значения ADX для определения весов при расчете скользящих средних.Double Stoch RSI Floating
Двойной Стохастик от RSI с использованием плавающих уровней вместо фиксированных, для условий перекупленности/перепроданности.
Gandalf_PRO
Создание советника навеяно темой "Нейросети, как их освоить, с чего начать?"JK BullP AutoTrader
В работе советника используется индикатор iBullsPower (Bulls Power).