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Индикаторы

ALMA 2.0 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5243
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Новейшая версия индикатора ALMA.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16847

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA ипользует значения ADX для определения весов при расчете скользящих средних.

Double Stoch RSI Floating Double Stoch RSI Floating

Двойной Стохастик от RSI с использованием плавающих уровней вместо фиксированных, для условий перекупленности/перепроданности.

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Создание советника навеяно темой "Нейросети, как их освоить, с чего начать?"

JK BullP AutoTrader JK BullP AutoTrader

В работе советника используется индикатор iBullsPower (Bulls Power).