Двойной Стохастик от RSI с использованием плавающих уровней вместо фиксированных, для условий перекупленности/перепроданности.

ADXVMA ипользует значения ADX для определения весов при расчете скользящих средних.

Создание советника навеяно темой "Нейросети, как их освоить, с чего начать?"

В работе советника используется индикатор iBullsPower (Bulls Power).