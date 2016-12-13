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Индикаторы

Candle Timer - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6070
Рейтинг:
(57)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор показывает время, оставшееся до закрытия свечи. Вы можете выбрать цвет и размер шрифта.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16788

Multi Pass Averages Multi Pass Averages

Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.

Ehlers Inverse Fisher Transform Ehlers Inverse Fisher Transform

Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.

Grid Maker Grid Maker

Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами.

Trading Sessions Open - Close Trading Sessions Open - Close

Индикатор торговых сессий.