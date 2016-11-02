Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита или если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса

Индикатор MFI_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.