Ein Expert Advisor für das Schließen aller Positionen in dem Fall, wenn der Gesamtgewinn auf diesen Positionen den in den Eingabevariablen festgelegten Limit von Gewinnen übersteigt oder, wenn der Gesamtverlust auf diesen Positionen den in den Eingabevariablen festgelegten Limit von Verlusten übersteigt.

MTC basiert auf einer klassischen Trendstrategie und einem zweischichtigen neuronalen Netz, das in den Markt auch gegen einen Trend einsteigen kann.