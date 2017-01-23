Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WPR_Histogram_Round_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 924
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador WPR_Histogram_Round com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador WPR_Histogram_Round.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador WPR_Histogram_Round
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16784
Expert Advisor para fechar todas as posições se o lucro total - para essas posições - exceder o limite fixo de lucro, nas variáveis de entrada, ou se o total de perdas - para essas posições - exceder o limite fixo de perdas, nas variáveis de entrada.SNM Combo
O SNM (Sistema de Negociação Mecanizado) baseia-se tanto numa estratégia clássica segundo a tendência como numa rede neuronal treinada para entrar no mercado em oposição à tendência.
O Expert Advisor Exp_CenterOfGravityCandles é plotado com base nas alterações dos sinais do oscilador CenterOfGravityCandles.OpenTicks
Sistema sem indicador com base na análise das 4 barras anteriores. Implementado encerramento parcial.