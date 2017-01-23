CodeBaseSeções
Indicadores

WPR_Histogram_Round_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
924
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Indicador WPR_Histogram_Round com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador WPR_Histogram_Round.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador WPR_Histogram_Round

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16784

