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Индикаторы

Ehlers Inverse Fisher Transform - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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2297
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования. Варианты RSI:
  • RSI (RSI Уайлдера)
  • RSX (RSI Каттлера)



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16777

Gaussian Filter Gaussian Filter

Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.

Super Trend Averages Super Trend Averages

Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних.

Multi Pass Averages Multi Pass Averages

Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.

Candle Timer Candle Timer

Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи.