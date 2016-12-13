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Ehlers Inverse Fisher Transform - индикатор для MetaTrader 5
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Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования. Варианты RSI:
- RSI (RSI Уайлдера)
- RSX (RSI Каттлера)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16777
Gaussian Filter
Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.Super Trend Averages
Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних.
Multi Pass Averages
Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.Candle Timer
Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи.