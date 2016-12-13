Индикатор T3, использующий плавающие уровни и помогающий определить тренд.



Индикатор имеет расширенный набор из 22 типов цен, в нем используются плавающие уровни. Он может менять цвет (и, соответственно, алерты), при возникновении четырех различных условий:

когда пересечены внешние уровни,

когда пересечена средняя (нулевая) линия,

когда изменяется наклон T3.

Индикатор уже обладает свойством мультитаймфрейма (с обычным набором из всех возможных в MetaTrader 5) — нет необходимости подключать с этой целью другие индикаторы.

Дополнительная информация об опциях "оригинального Т3" была приведена авторами (изначально индикатор был разработан для другой торговой платформы).

Разработка Bob Fulks, доработана Alex Matulich 4/2003



T3 Average по сути своей является низкочастотным фильтром, как и традиционная и экспоненциальная скользящие средние. Однако T3 Average демонстрирует более крутой спад частотности, в результате чего улучшается фильтрация высокочастотных шумов при сохранении низкочастотных составляющих в таймсерии.

Параметр "Длина" делится на два, чтобы сделать запаздывание T3 Average эквивалентным запаздыванию традиционных скользящих средних. Таким образом вы можете использовать T3 Average как замену для МА или XMA, и получить более эффективное отфильтровывание шума при сохранении того же запаздывания.

С добавлением плавающих уровней использование Т3 может быть расширено. Плавающие уровни делают его своего рода осциллятором на графике, таким образом, можно использовать его для детекции уровней перепроданности и перекупленности. Однако я рекомендую использовать индикатор в качестве сигнала к формированию нового тренда или для подтверждения ранее установленной рыночной тенденции.



