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Индикаторы

T3 floating levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(24)
Опубликован:
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Индикатор T3, использующий плавающие уровни и помогающий определить тренд.

Индикатор имеет расширенный набор из 22 типов цен, в нем используются плавающие уровни. Он может менять цвет (и, соответственно, алерты), при возникновении четырех различных условий:

  • когда пересечены внешние уровни,
  • когда пересечена средняя (нулевая) линия,
  • когда изменяется наклон T3.

Индикатор уже обладает свойством мультитаймфрейма (с обычным набором из всех возможных в MetaTrader 5) — нет необходимости подключать с этой целью другие индикаторы.

Дополнительная информация об опциях "оригинального Т3" была приведена авторами (изначально индикатор был разработан для другой торговой платформы).

Разработка Bob Fulks, доработана Alex Matulich 4/2003

T3 Average по сути своей является низкочастотным фильтром, как и традиционная и экспоненциальная скользящие средние. Однако T3 Average демонстрирует более крутой спад частотности, в результате чего улучшается фильтрация высокочастотных шумов при сохранении низкочастотных составляющих в таймсерии.
Параметр "Длина" делится на два, чтобы сделать запаздывание T3 Average эквивалентным запаздыванию традиционных скользящих средних. Таким образом вы можете использовать T3 Average как замену для МА или XMA, и получить более эффективное отфильтровывание шума при сохранении того же запаздывания.

С добавлением плавающих уровней использование Т3 может быть расширено. Плавающие уровни делают его своего рода осциллятором на графике, таким образом, можно использовать его для детекции уровней перепроданности и перекупленности. Однако я рекомендую использовать индикатор в качестве сигнала к формированию нового тренда или для подтверждения ранее установленной рыночной тенденции.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16696

Super Passband Filter 2.0 Super Passband Filter 2.0

Суперполосный фильтр, описанный Джоном Эйлерсом.

Композитный RSI Композитный RSI

Композитный RSI

T3 floating levels oscillator T3 floating levels oscillator

Ранее описанный индикатор T3 floating levels, сделанный в виде осциллятора

BB MACD BB MACD

BB MACD — вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера.