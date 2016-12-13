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T3 floating levels - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор T3, использующий плавающие уровни и помогающий определить тренд.
Индикатор имеет расширенный набор из 22 типов цен, в нем используются плавающие уровни. Он может менять цвет (и, соответственно, алерты), при возникновении четырех различных условий:
- когда пересечены внешние уровни,
- когда пересечена средняя (нулевая) линия,
- когда изменяется наклон T3.
Индикатор уже обладает свойством мультитаймфрейма (с обычным набором из всех возможных в MetaTrader 5) — нет необходимости подключать с этой целью другие индикаторы.
Дополнительная информация об опциях "оригинального Т3" была приведена авторами (изначально индикатор был разработан для другой торговой платформы).
T3 Average по сути своей является низкочастотным фильтром, как и традиционная и экспоненциальная скользящие средние. Однако T3 Average демонстрирует более крутой спад частотности, в результате чего улучшается фильтрация высокочастотных шумов при сохранении низкочастотных составляющих в таймсерии.
Параметр "Длина" делится на два, чтобы сделать запаздывание T3 Average эквивалентным запаздыванию традиционных скользящих средних. Таким образом вы можете использовать T3 Average как замену для МА или XMA, и получить более эффективное отфильтровывание шума при сохранении того же запаздывания.
С добавлением плавающих уровней использование Т3 может быть расширено. Плавающие уровни делают его своего рода осциллятором на графике, таким образом, можно использовать его для детекции уровней перепроданности и перекупленности. Однако я рекомендую использовать индикатор в качестве сигнала к формированию нового тренда или для подтверждения ранее установленной рыночной тенденции.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16696
Суперполосный фильтр, описанный Джоном Эйлерсом.Композитный RSI
Композитный RSI
Ранее описанный индикатор T3 floating levels, сделанный в виде осциллятораBB MACD
BB MACD — вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера.