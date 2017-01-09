Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag_MFI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1198
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
ZigZag plotado sobre o oscilador MFI.
Fig.1. Indicador ZigZag_MFI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16576
Simulator regular expressions
O script permite "palpar" expressões regulares.Kijun-Sen with alerts
Linha Kijun-Sen com alteração de cor e envio de alertas após a tendência mudar
ZigZag_RSI
ZigZag plotado sobre o oscilador RSI.ZigZag_RVI
ZigZag plotado sobre o oscilador RVI.