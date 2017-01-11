CodeBaseSecciones
ZigZag_RVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
853
Ranking:
(15)
Publicado:
ZigZag_RVI.mq5 (25.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Zigzag trazado a base del oscilador de RVI.

Fig. 1. Indicador ZigZag_RVI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16578

ZigZag_RSI ZigZag_RSI

Zigzag trazado a base del oscilador de RSI.

ZigZag_MFI ZigZag_MFI

Zigzag trazado a base del oscilador de MFI.

ZigZag_WPR ZigZag_WPR

Zigzag trazado a base del oscilador de WPR.

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

Zigzag trazado a base del oscilador estocástico.