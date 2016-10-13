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ZigZag_MFI - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе MFI.
Рис.1. Индикатор ZigZag_MFI
ZigZag_iMomentum
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iMomentum.ZigZag_DeMarker
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Демарка.
ZigZag_RSI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RSI.ZigZag_RVI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RVI.