私たちのファンページに参加してください
ZigZag_MFI - MetaTrader 5のためのインディケータ
MFIオシレータに基づいたジグザグです。
図1 ZigZag_MFI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16576
