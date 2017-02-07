CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Delta_MFI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
795
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
Delta_MFI.mq5 (15.75 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_Delta_MFI.mq5 (13.15 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Experte Exp_Delta_MFI wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Delta_MFI gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe des Histogramms des Indikators in Trends Hellblau oder in Rosen geändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators Delta_MFI.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD H4:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16501

Delta_MFI_HTF Delta_MFI_HTF

Der Indikator Delta_MFI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Delta_WPR Delta_WPR

Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren WPR erstellt ist.

GMA GMA

Der geometrische gleitende Mittelwert.

Cauchy difference Cauchy difference

Die Differenz Cauchy. Der Indikator weist auf die Differenz der Mittel-Arithmetische und der Mittel-Geometrische Preisen hin.