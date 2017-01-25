请观看如何免费下载自动交易
Exp_Delta_MFI EA交易是基于 Delta_MFI 指标颜色改变的。当柱关闭时，如果指标柱形图的颜色变成有趋势的浅蓝色或者粉色，就生成信号。
本EA交易需要编译好的指标文件 Delta_MFI.ex5 才能正确运行，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。
在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 图表上的交易示例
在 2015年 EURUSD H4 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16501
