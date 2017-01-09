O histograma é um gráfico de barras de frequência. Num dos eixos são traçados os valores da variável, enquanto noutro, a frequência de ocorrência (surgimento, aparecimento, etc.). A altura de cada barra representa a frequência (número) dos valores pertencentes ao respectivo intervalo igual à largura da coluna. A maioria destes gráficos são apresentados na horizontal, isto é, os valores das variáveis estão localizados no eixo horizontal, e as frequências, no eixo vertical.

Para esta biblioteca, vamos nos concentrar nos histogramas verticais de séries de variação: os valores de preço das características estudadas estarão localizados no eixo vertical em ordem crescente, e a frequência, no eixo horizontal. Os dados de preços, que entram ao terminal, são agrupados e alocados na barra atual e e podem ser exibidos com respeito ao eixo da esquerda, direita ou em ambos os lados simultaneamente.

Fig. 1. Gráfico de colunas vertical de distribuição de preços Bid e Ask

Construtor de histogramas verticais construído na classe CHistogram. A execução de todos os métodos baseia-se na utilização da chamada memória "gráfica".

Método: construtor de classe CHistogram.

Inicializa uma instância da classe.

void CHistogram(

string name,

int hsize,

int width,

color active,

color passive,

bool Left_Right= true ,

bool relative_frequency= false ,

int sub_win= 0

);

Parâmetros:

name

[in] Prefixo exclusivo do nome para todas as colunas do gráfico de colunas.

hsize

[in] Escala de exibição do gráfico de colunas.

width

[in] Espessura das linhas das colunas do gráfico de colunas.

active

[in] Cor das colunas - do gráfico de colunas - atualizadas na barra atual.

passive

[in] Cor das colunas - do gráfico de colunas - que na barra atual ainda não se encontram atualizadas.

Left_Right=true

[in] Direção de exibição do gráfico de colunas. false — gráfico de colunas localizado ao lado esquerdo da barra atual, enquanto true se encontra à direita.

relative_frequency=false

[in] Método de contabilização de valores de frequência. false — valores absolutos das frequências, true — valores relativos das frequências.

sub_win=0

[in] Índice da janela para plotagem do gráfico de colunas. 0 — janela principal do gráfico.

Valor de retorno:

Não há nenhum valor de retorno. Se for bem-sucedido, ele cria uma instância de classe com os parâmetros especificados.

Método: exibição de gráficos de colunas DrawHistogram.

Ele exibe as colunas do histograma, isto é: cria novas; modifica as que estão disponíveis; armazena os valores das frequências na memória gráfica; mostra um gráfico de colunas na barra atual.

void DrawHistogram(

double price,

datetime time

);

Parâmetros:

price

[in] Valor de opção da característica investigada do mercado.

time

[in] Tempo da barra atual. Nesta barra estará o eixo do gráfico de colunas.

Valor de retorno:

Não há nenhum valor de retorno. Se for bem-sucedido, a coluna do gráfico de colunas será criada de novo ou corregida. Se não aparecer uma nova barra, o gráfico de colunas se deslocará de tal forma que o eixo fique localizado na barra atual.

Método: cálculo de características do histograma HistogramCharacteristics.

Retorna as características calculadas de uma série de variação na variável de tipo sVseries.

sVseries HistogramCharacteristics();

Parâmetros:

Sem parâmetros de entrada.

Valor de retorno:

Se for bem-sucedido, retorna o valor da variável de tipo sVseries.

Estrutura para obter os valores atuais das caraterísticas do gráfico de colunas (sVseries).

Estrutura para armazenar os últimos valores das características da distribuição estatística. Projetada para obter as informações mais procuradas sobre a série de variação.

struct sVseries

{

long N;

double Na;

double Vmax;

double Vmin;

double A;

double Mean;

double D;

double SD;

};

A variável do tipopermite - através de uma única chamada da função- obter os valores de todas as características básicas da série de variação exibida como um gráfico de colunas.

Método: exibição do valor da média DrawMean.

Exibe o valor da média aritmética ponderada de uma série de variações no gráfico.

void DrawMean(

double coord,

datetime time,

bool marker= false ,

bool save= false

);

Parâmetros:

coord

[in] Valor da média aritmética ponderada.

time

[in] Tempo da barra atual. Nesta barra será fixado o valor da média aritmética ponderada.

marker=false

[in] Exibir o marcado no gráfico ou não. false — o marcado não é exibido, true — o marcado é exibido no gráfico.

save=false

[in] Armazena o valor da média aritmética ponderada no histórico. false — não é exibido, true — o valor é exibido no gráfico.

Valor de retorno:

Se for bem-sucedido, no gráfico será exibida uma linha horizontal de acordo com o valor da média aritmética ponderada.

Método: visualização do desvio padrão DrawSD.

Exibe o valor do desvio padrão sob a forma de um retângulo, cuja largura é a mesma que a frequência média, e cuja altura corresponde ao desvio padrão atrasado acima e abaixo do valor da média aritmética ponderada.

void DrawSD(

sVseries &coord,

datetime time,

double deviation= 1.0 ,

color clr= clrYellow

);

Parâmetros:

coord

[in] Valor da variável do tipo sVseries.

time

[in] Tempo da barra atual.

deviation=1.0

[in] Coeficiente para o qual será aumentado o valor do desvio padrão.

clr=clrYellow

[in] Cor de retângulo do desvio padrão que está sendo visualizado.

Valor de retorno:

Se for bem-sucedido, no gráfico será exibido um retângulo característico para o desvio padrão a partir do valor da média aritmética ponderada.





O vídeo apresenta as possibilidades da classe. O código do exemplo de teste se encontra no anexo.

O código anexado mostra como chamar um método de classe (função).





Dicas: