柱形图是频率的柱形图表，一个轴表示变量的值，而另一个轴 — 这些数据出现的频率。每个柱的高度显示了数值的频率(数量)，分别属于对应的间隔，等于栏位的宽度。这样的图表通常是水平显示的，也就是说，变量值位于水平轴，而频率在纵轴上。
在这个开发库中，我们将重点放在订单分布的垂直柱形图：分析参数的价格数值位于垂直轴，按照上升的顺序，而频率则位于水平轴上。到来的价格数据分布和分组在当前柱上，可以同时显示它相对所在轴距离左方，右方或者双方的距离。
图 1. 买家报价和卖家报价分布的垂直柱形图。
垂直柱形图构造器是基于CHistogram类的，它所有方法的实现都是基于使用了所谓的"图形"内存。
方法: 类构造函数 CHistogram，
初始化一个类的实例。
string name, // 唯一的名称前缀
int hsize, // 图表缩放
int width, // 柱形图柱形的宽度
color active, // 活动柱形的颜色
color passive, // 非活动柱形的颜色
bool Left_Right=true, // left=false 或者 right=true
bool relative_frequency=false, // 相对或者绝对柱形图
int sub_win=0 // 用于绘制柱形图的窗口的索引
);
参数:
name
[in] 柱形图柱形的唯一名称前缀。
hsize
[in] 柱形图显示的缩放。
width
[in] 柱形图柱的宽度。
active
[in] 柱形图当前更新柱的颜色。
passive
[in] 柱形图当前不更新柱的颜色。
Left_Right=true
[in] 柱形图显示的方向。false — 柱形图左边是当前柱, true — 右边是当前柱。
relative_frequency=false
[in] 计算频率值的方法。false — 绝对频率值, true — 相对频率值。
sub_win=0
[in] 绘制柱形图窗口的索引。0 — 主图表窗口。
返回值:
没有返回值。如果成功，它就使用指定的参数创建类的实例。
方法： 柱形图的显示 DrawHistogram。
显示柱形图的柱: 创建新柱；编辑已有柱；把频率值保存到图形内存；在当前柱显示柱形图。
double price, // 变量值
datetime time // 当前柱的时间
);
参数:
price
[in] 研究的市场典型价格变量的数值。
time
[in] 当前柱的时间。这个柱将是柱形图的轴。
返回值:
没有返回值。如果成功，创建新的或者调整已有柱。如果出现了新柱，柱形就产生偏移，这样轴就能在当前柱上。
方法: 计算柱形图的典型值 HistogramCharacteristics.
返回 sVseries 类型的变量，其中含有订单统计所计算的典型价格。
参数:
没有输入参数。
返回值:
如果成功，它返回 sVseries 类型变量的值。
用于取得当前柱形图特征值 (sVseries) 的结构。
用于保存过往统计分布中的特征值。设计用于取得订单统计中所请求的信息。
{
long N; // 观察的总数
double Na; // 频率的平均值
double Vmax; // 变量的最大值
double Vmin; // 变量的最小值
double A; // 订单统计中的幅度
double Mean; // 有权重的算术平均
double D; // 变数
double SD; // 标准偏差
};
方法: 可视化平均值 DrawMean。
在图表上显示订单统计中加权算术平均值。
double coord, // 加权算术平均值的值
datetime time, // 当前柱的时间
bool marker=false,// 是否显示标记
bool save=false // 是否把数值保存到历史中
);
参数:
coord
[in] 加权算术平均的值。
time
[in] 当前柱的时间。将在这个柱上计算加权算术平均值。
marker=false
[in] 是否在图表上显示标记。false — 不显示标记, true — 在图表上显示标记。
save=false
[in] 把加权算术平均值保存到历史中。false — 不显示, true — 在图表上显示数值。
返回值:
如果成功，就会在图表上显示一条水平线，对应着加权算术平均的数值。
方法: 可视化标准偏差 DrawSD.
以长方形的形式显示标准差的值，长方形的宽度与平均频率匹配，而它的高度与标准偏差匹配，并且画出了加权算术平均的高低值。
sVseries &coord, // sVseries 类型的变量
datetime time, // 当前柱的时间
double deviation=1.0, // 偏差
color clr=clrYellow // 显示的颜色
);
参数:
coord
[in] sVseries 类型的值。
time
[in] 当前柱的时间。
deviation=1.0
[in] 增加标准偏差值的系数。
clr=clrYellow
[in] 可视化标准偏差的长方形的颜色。
返回值:
如果成功，在图表上显示一个长方形，表示了加权算术平均的标准差，
类的功能在视频中有演示，测试的代码在附件中，
提供的代码展示了如何调用类中的特定方法(函数)。
提示:
- 最好在较小的时段中使用这个类。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16365
