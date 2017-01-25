柱形图是频率的柱形图表，一个轴表示变量的值，而另一个轴 — 这些数据出现的频率。每个柱的高度显示了数值的频率(数量)，分别属于对应的间隔，等于栏位的宽度。这样的图表通常是水平显示的，也就是说，变量值位于水平轴，而频率在纵轴上。

在这个开发库中，我们将重点放在订单分布的垂直柱形图：分析参数的价格数值位于垂直轴，按照上升的顺序，而频率则位于水平轴上。到来的价格数据分布和分组在当前柱上，可以同时显示它相对所在轴距离左方，右方或者双方的距离。

图 1. 买家报价和卖家报价分布的垂直柱形图。

垂直柱形图构造器是基于CHistogram类的，它所有方法的实现都是基于使用了所谓的"图形"内存。

方法: 类构造函数 CHistogram，

初始化一个类的实例。

void CHistogram(

string name,

int hsize,

int width,

color active,

color passive,

bool Left_Right= true ,

bool relative_frequency= false ,

int sub_win= 0

);

参数:

name

[in] 柱形图柱形的唯一名称前缀。

hsize

[in] 柱形图显示的缩放。

width

[in] 柱形图柱的宽度。

active

[in] 柱形图当前更新柱的颜色。

passive

[in] 柱形图当前不更新柱的颜色。

Left_Right=true

[in] 柱形图显示的方向。false — 柱形图左边是当前柱, true — 右边是当前柱。

relative_frequency=false

[in] 计算频率值的方法。false — 绝对频率值, true — 相对频率值。

sub_win=0

[in] 绘制柱形图窗口的索引。0 — 主图表窗口。

返回值:

没有返回值。如果成功，它就使用指定的参数创建类的实例。

方法： 柱形图的显示 DrawHistogram。

显示柱形图的柱: 创建新柱；编辑已有柱；把频率值保存到图形内存；在当前柱显示柱形图。

void DrawHistogram(

double price,

datetime time

);

参数:

price

[in] 研究的市场典型价格变量的数值。

time

[in] 当前柱的时间。这个柱将是柱形图的轴。

返回值:

没有返回值。如果成功，创建新的或者调整已有柱。如果出现了新柱，柱形就产生偏移，这样轴就能在当前柱上。

方法: 计算柱形图的典型值 HistogramCharacteristics.

返回 sVseries 类型的变量，其中含有订单统计所计算的典型价格。

sVseries HistogramCharacteristics();

参数:

没有输入参数。

返回值:

如果成功，它返回 sVseries 类型变量的值。

用于取得当前柱形图特征值 (sVseries) 的结构。

用于保存过往统计分布中的特征值。设计用于取得订单统计中所请求的信息。

struct sVseries

{

long N;

double Na;

double Vmax;

double Vmin;

double A;

double Mean;

double D;

double SD;

};

类型使得可以取得订单统计中的所有主要特征，并通过单次调用函数取得显示的柱形图。

方法: 可视化平均值 DrawMean。

在图表上显示订单统计中加权算术平均值。

void DrawMean(

double coord,

datetime time,

bool marker= false ,

bool save= false

);

参数:

coord

[in] 加权算术平均的值。

time

[in] 当前柱的时间。将在这个柱上计算加权算术平均值。

marker=false

[in] 是否在图表上显示标记。false — 不显示标记, true — 在图表上显示标记。

save=false

[in] 把加权算术平均值保存到历史中。false — 不显示, true — 在图表上显示数值。

返回值:

如果成功，就会在图表上显示一条水平线，对应着加权算术平均的数值。

方法: 可视化标准偏差 DrawSD.

以长方形的形式显示标准差的值，长方形的宽度与平均频率匹配，而它的高度与标准偏差匹配，并且画出了加权算术平均的高低值。

void DrawSD(

sVseries &coord,

datetime time,

double deviation= 1.0 ,

color clr= clrYellow

);

参数:

coord

[in] sVseries 类型的值。

time

[in] 当前柱的时间。

deviation=1.0

[in] 增加标准偏差值的系数。

clr=clrYellow

[in] 可视化标准偏差的长方形的颜色。

返回值:

如果成功，在图表上显示一个长方形，表示了加权算术平均的标准差，





类的功能在视频中有演示，测试的代码在附件中，

提供的代码展示了如何调用类中的特定方法(函数)。





提示: