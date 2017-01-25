Exp_ColorXvaMA_Digit EA交易是基于 ColorXvaMA_Digit 指标的颜色变化的。

可以替换移动平均的 vaMA 指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。另外，它还基于标准偏差算法使用彩色点指示了趋势的强度。