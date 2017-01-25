代码库部分
XvaMA_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中带有时段选择选项的 XvaMA 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 XvaMA.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. XvaMA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16342

