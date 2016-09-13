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StochasticDiffSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора StochasticDiff.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор StochasticDiffSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора RVIDiff.TypeToBytes
Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных
Эксперт Exp_StochasticDiff построен на основе изменения направления движения индикатора StochasticDiff.Fibo ZigZag
Индикатор Fibo ZigaZag позволяет рассчитать предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, используя коэффициенты Фибоначчи.