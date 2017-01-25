请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
StochasticDiffSign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1341
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
基于 StochasticDiff 指标代码的信号灯信号指标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. StochasticDiffSign 指标
