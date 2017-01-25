代码库部分
StochasticDiffSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
stochasticdiffsign.mq5 (9.13 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
基于 StochasticDiff 指标代码的信号灯信号指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. StochasticDiffSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16254

