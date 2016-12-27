SAR 交易系统展示了由Welles Wilder开发的停顿与反转(SAR)指标的运行。此EA交易检查是否存在建立的仓位并且根据抛物线系统的参数通过抛物线加速来移动止损。

每次开启一个新柱时，EA会根据由抛物线决定的数值来移动止损，因为有加速因子，移动止损的数值会稳定增加。结果，止损的移动会明显加速。下面会更加详细地介绍 SAR 系统。

尽管 Wilder 认为 SAR 应当用于在抛物线接触到当前价格的时候反转仓位，这里提出的系统是使用SAR作为有效的跟踪止损。

EA中提供的建仓方法是随机买入或者卖出，主要就是为了展示移动止损系统的运行。只有 '随机交易切换(Random trade toggle)'开关被设为'True'，EA才会建立随机仓位，如果开关被设为 'false', EA 将不会自己建立仓位，

而抛物线系统还是激活状态的，也就是说，EA可以对人工建立的仓位或者其他EA交易建立的仓位进行移动止损。

EA 还有一个功能，就是可以根据一定的时间延迟建立新的仓位，延迟的时间是由计时器设置的。

以下是EA交易的外部参数，并带有简要注解:

Initial Stop-loss (points) (初始止损点数)— 初始止损值 (在开始抛物线跟踪止损之前)。

SAR acceleration factor increment step (SAR加速系数增加的步长)— 抛物线加速因子的增加 (参见下面的描述).

SAR acceleration factor max. value (SAR加速因子的最大值)— SAR加速因子的最大值 (参见下面的描述).

Random trade toggle （随机交易切换）— 切换随机建立仓位 (true — 机会进行人工交易的能力).

Timer frequency (sec) （计时器频率秒数）— 进行一项新交易前的延迟。

每次有新柱打开时，系统必须计算新的止损数值。对于买入仓位，新值的计算方法是:

SAR(n+1) = SAR(n) +AF x [EP - SAR(n)].

对应地，对于卖出仓位的止损值计算方法是:

SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP],

其中