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Индикаторы

Fisher_org_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1869
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Fisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Fisher_org_v1.mq5.

Рис.1. Индикатор Fisher_org_v1_HTF

Рис.1. Индикатор Fisher_org_v1_HTF

Exp_Donchian_Channels_System Exp_Donchian_Channels_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Donchian_Channels_System.

Exp_Volume_Weighted_MACandle Exp_Volume_Weighted_MACandle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MACandle.

Trade panel with autopilot Trade panel with autopilot

Пример создания торговой панели с использованием библиотеки MasterWindows.

Exp_PChannel_System Exp_PChannel_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора PChannel_System.