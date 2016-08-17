Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fisher_org_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5
869
Indicador Fisher_org_v1 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Fisher_org_v1.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Fisher_org_v1_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15901
