Fisher_org_v1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFisher_org_v1指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はFisher_org_v1.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。


図1　Fisher_org_v1_HTF指標

図1　Fisher_org_v1_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15901

