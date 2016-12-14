無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fisher_org_v1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 742
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFisher_org_v1指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はFisher_org_v1.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Fisher_org_v1_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15901
Exp_Donchian_Channels_System
Donchian_Channels_System指標のシグナルに基づいた取引システムExp_Volume_Weighted_MACandle
Volume_Weighted_MACandle指標のシグナルに基づいた取引システム
Exp_PChannel_System
PChannel_System指標のシグナルに基づいた取引システムExp_DarvasBoxes_System
DarvasBoxes_System指標のシグナルに基づいた取引システム