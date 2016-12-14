入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFisher_org_v1指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標はFisher_org_v1.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。





図1 Fisher_org_v1_HTF指標