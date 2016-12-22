代码库部分
EA

Exp_Donchian_Channels_System - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
显示:
1161
等级:
(18)
已发布:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Donchian_Channels_System.mq5 (11.65 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_Donchian_Channels_System.mq5 (6.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 Donchian_Channels_System 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果已经出现彩色条, 且前一根柱线颜色相反或根本没有颜色, 则产生执行交易的信号。

此 EA 需要指标的编译文件 Donchian_Channels_System.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 2015 品种 GBPJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15900

