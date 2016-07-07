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Exp_Donchian_Channels_System - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2013
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Donchian_Channels_System.mq5 (6.62 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Donchian_Channels_System.mq5 (11.65 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Donchian_Channels_System. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного бара, а на предыдущей свече бар был противоположного цвета или его не было вовсе.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Donchian_Channels_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_Volume_Weighted_MACandle Exp_Volume_Weighted_MACandle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MACandle.

Индикатор тренда на основе Сингулярного Спектрального Анализа Индикатор тренда на основе Сингулярного Спектрального Анализа

Выделение тренда и фильтрация шумов с помощью метода Сингулярного Спектрального Анализа. Управление параметрами индикатора позволяет управлять гладкостью выделяемого тренда и порогом фильтрации шума.

Fisher_org_v1_HTF Fisher_org_v1_HTF

Индикатор Fisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Trade panel with autopilot Trade panel with autopilot

Пример создания торговой панели с использованием библиотеки MasterWindows.