到包裹
指标

ColorX2MA_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
962
等级:
(16)
已发布:
已更新:
ColorX2MA_Cloud.mq5 (10.41 KB) 预览
ColorX2MA_Cloud_HTF.mq5 (12.75 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 ColorX2MA_Cloud 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorX2MA_Digit.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 ColorX2MA_Cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15726

