b-clock - indicador para MetaTrader 5

Totom Sukopratomo
Convertido do indicador b-clock.mq4. Código original no MQL4 pode ser encontrado em https://www.mql5.com/en/code/9124.

Este indicador mede o tempo restante antes de um novo candle aparecer. Nos canto superior esquerdo, indicador mostra os detalhes dos minutos e segundos como um mensagem de texto e no último candle como um relógio digital. É muito útil para os traders que necessitam abrir uma posição exatamente quando um novo cancdle está chegando.

Idéia central para saber o tempo que está faltando para um novo candle:

Tempo = (Abertura do Tempo do Candle Atual + Time Frame Atual) - Tempo Atual

Parâmetro de entrada:

  • ShowComment: definida como falsa irá esconder comentário no canto esquerdo do gráfico.
  • FontColor: selecionar a cor. Essa cor somente funciona para o texto do preço em execução.
  • FontSize: adicionar o seu tamanho de texto do preço em execução.
  • FontName: adicionar o nome da fonte aqui: "Arial" ou "Arial Bold".
  • Offset: determinar quantos pips acima do preço em execução será exibido o relógio digital.

Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1552

