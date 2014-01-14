Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
b-clock - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 84033
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Convertido do indicador b-clock.mq4. Código original no MQL4 pode ser encontrado em https://www.mql5.com/en/code/9124.
Este indicador mede o tempo restante antes de um novo candle aparecer. Nos canto superior esquerdo, indicador mostra os detalhes dos minutos e segundos como um mensagem de texto e no último candle como um relógio digital. É muito útil para os traders que necessitam abrir uma posição exatamente quando um novo cancdle está chegando.
Idéia central para saber o tempo que está faltando para um novo candle:
Tempo = (Abertura do Tempo do Candle Atual + Time Frame Atual) - Tempo Atual
Parâmetro de entrada:
- ShowComment: definida como falsa irá esconder comentário no canto esquerdo do gráfico.
- FontColor: selecionar a cor. Essa cor somente funciona para o texto do preço em execução.
- FontSize: adicionar o seu tamanho de texto do preço em execução.
- FontName: adicionar o nome da fonte aqui: "Arial" ou "Arial Bold".
- Offset: determinar quantos pips acima do preço em execução será exibido o relógio digital.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1552
O indicador Price Channel desenha o canal do preço, os seus limites superior e inferior são determinados pelos preços máximo e mínimo para um determinado período.Exp_ToCloseLoss
Expert Advisor que realiza um Stop Loss global em todas as posições em aberto.
O indicador Price and Volume Trend Indicator(PVT), assim como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negócio calculados, considerando as variações no fechamento do preço.OpenSellPosition_X
Script OpenSellPosition_X criado para realizar vendas a um valor fixo em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual. O volume da posição é determinado com base nos níveis de perdas.