Convertido do indicador b-clock.mq4. Código original no MQL4 pode ser encontrado em https://www.mql5.com/en/code/9124.

Este indicador mede o tempo restante antes de um novo candle aparecer. Nos canto superior esquerdo, indicador mostra os detalhes dos minutos e segundos como um mensagem de texto e no último candle como um relógio digital. É muito útil para os traders que necessitam abrir uma posição exatamente quando um novo cancdle está chegando.

Idéia central para saber o tempo que está faltando para um novo candle:

Tempo = (Abertura do Tempo do Candle Atual + Time Frame Atual) - Tempo Atual



Parâmetro de entrada: