Konvertiert von b-clock.mq4. Der Originalcode auf MQL4 kann unter https://www.mql5.com/en/code/9124 gefunden werden.

Dieser Indikator misst die verbleibende Zeit, bevor eine neue Kerze erscheint. Der Indikator zeigt in der linken oberen Ecke Details in Minuten und Sekunden in einem String, aber bei der letzten Kerze wird es im Stil einer Digitaluhr dargestellt. Das ist sehr praktisch für Händler für die es notwendig ist, ihre Positionen exakt beim Eintreffen einer neuen Kerze zu öffnen.

Die Kernidee zum Holen der verbleibenden Zeit ist:

Restzeit = (Eröffnungszeit der aktuellen Kerze + Aktueller TimeFrame) - Aktuelle Zeit



Eingabeparameter: