b-clock - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2426
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Konvertiert von b-clock.mq4. Der Originalcode auf MQL4 kann unter https://www.mql5.com/en/code/9124 gefunden werden.
Dieser Indikator misst die verbleibende Zeit, bevor eine neue Kerze erscheint. Der Indikator zeigt in der linken oberen Ecke Details in Minuten und Sekunden in einem String, aber bei der letzten Kerze wird es im Stil einer Digitaluhr dargestellt. Das ist sehr praktisch für Händler für die es notwendig ist, ihre Positionen exakt beim Eintreffen einer neuen Kerze zu öffnen.
Die Kernidee zum Holen der verbleibenden Zeit ist:
Restzeit = (Eröffnungszeit der aktuellen Kerze + Aktueller TimeFrame) - Aktuelle Zeit
Eingabeparameter:
- ShowComment: auf false setzen um den Kommentar in der linken Ecke des Charts auszublenden.
- FontColor: gewünschte Farbe in diesem Parameter einstellen. Diese Farbe wirkt sich nur auf den Text aus, der dem aktuellen Preis folgt.
- FontSize: Größe des Textes der dem aktuellen Preis folgt.
- FontName: Name der Schrift, z. Bsp. "Arial" oder "Arial Bold".
- Offset: legen Sie fest, wie viele PIPS über dem aktuellen Preis der Text angezeigt wird.
