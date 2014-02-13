请观看如何免费下载自动交易
从 b-clock.mq4 转换而来。原 MQL4 代码可在 https://www.mql5.com/en/code/9124 找到。
该指标测量距离新蜡烛线出现的时间。在左上角, 指标显示分、秒的详情, 但在最后蜡烛线它显示数字钟表格式。它对那些需要确切掌握新蜡烛线出现时间以便开仓的交易者十分有用。
核心思路是在新蜡烛线出现之前得到剩余时间。
剩余时间 = (当前蜡烛线开盘时间 + 当前时间帧) - 当前时间
输入参数:
- ShowComment: 设置 false 可以隐藏图表左上角注释。
- FontColor: 在参数中选择您希望的颜色。此颜色只用于以下运行价格的文本。
- FontSize: 文本字体大小。
- FontName: 字体名, 即 "Arial" 或 "Arial Bold"。
- Offset: 确定在价格之上距离多少点显示文本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1552
