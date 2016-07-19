Participe de nossa página de fãs
Indicador XTRIX sob a forma de uma vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador XTRI
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XTRIXCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15514
