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XTRIXCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XTRIX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора XTRIX соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XTRIXCandle
Индикатор ColorXTRIX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XTRIX_HTF
Индикатор XTRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPOCandle.DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.