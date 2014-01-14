CodeBaseSecciones
EMAPredictive3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Matthew ("Dr Chaos") Kennel

Descripcion:

Trazo de media móvil basándose en el algoritmo EMA. Se utiliza una interpolación lineal de dos períodos diferentes EMA.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.10.2007. 

Fig.1 Indicador EMAPredictive3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1550

