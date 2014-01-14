Mira cómo descargar robots gratis
EMAPredictive3 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1158
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Matthew ("Dr Chaos") Kennel
Descripcion:
Trazo de media móvil basándose en el algoritmo EMA. Se utiliza una interpolación lineal de dos períodos diferentes EMA.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.10.2007.
Fig.1 Indicador EMAPredictive3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1550
