Indicadores

iS7N_TREND.mq5 - indicador para MetaTrader 5

Николай | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2633
Ranking:
(33)
Publicado:
Actualizado:
is7n_trend.mq5 (7.76 KB) ver
Ahora es un indicador de tendencia bicolor (o bimodo), se puede especificar el número de barras a calcular.

También es posible seleccionar el modo (uno o dos colores) y los colores para las tendencias alcista y bajista.

También se puede modificar el número de barras a dibujar.

iS7N_TREND

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/135

