Indicador de Media Móvil, basado en el Filtro Cuasi-Digital

Trazo de media móvil basándose en el algoritmo EMA. Se utiliza una interpolación lineal de dos períodos diferentes EMA

Ahora es un indicador de tendencia bicolor (o bimodo), se puede especificar el número de barras a calcular.

Bandas de Bollinger +-3sigma. Es posible modificar el periodo y la proporción sigma (Un tamaño adecuado de la desviación está entre 0.5~1.0)