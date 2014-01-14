Mira cómo descargar robots gratis
Indicador de Media Móvil, basado en el Filtro Cuasi-Digital - indicador para MetaTrader 5
Indicador de Media Móvil, basado en el Filtro Quasi-Digital. El indicador MACD es presentado como un ejemplo de su uso.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/137
