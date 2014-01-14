CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador de Media Móvil, basado en el Filtro Cuasi-Digital - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1626
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de Media Móvil, basado en el Filtro Quasi-Digital. El indicador MACD es presentado como un ejemplo de su uso.


Indicador de Media Móvil, basado en el Filtro Cuasi-Digital


Indicador de Media Móvil, basado en el Filtro Cuasi-Digital

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/137

EMAPredictive3 EMAPredictive3

Trazo de media móvil basándose en el algoritmo EMA. Se utiliza una interpolación lineal de dos períodos diferentes EMA

Filtro de Hodrick-Prescott Filtro de Hodrick-Prescott

Filtro de Hodrick-Prescott.

iS7N_TREND.mq5 iS7N_TREND.mq5

Ahora es un indicador de tendencia bicolor (o bimodo), se puede especificar el número de barras a calcular.

BB 3sigma BB 3sigma

Bandas de Bollinger +-3sigma. Es posible modificar el periodo y la proporción sigma (Un tamaño adecuado de la desviación está entre 0.5~1.0)