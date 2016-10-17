CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

XTRIX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
632
(17)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XTRIX.mq5 (8.88 KB) ansehen
XTRIX_HTF.mq5 (9.79 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator XTRIX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XTRIX.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator XTRIX_HTF

DonchianChannelsCloud_HTF DonchianChannelsCloud_HTF

Der Indikator DonchianChannelsCloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

XDPOCandle XDPOCandle

Der Indikator XDPO in einer Kerzen-Form.

Exp_ColorXTRIX_Histogram Exp_ColorXTRIX_Histogram

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ColorXTRIX_Histogram gebaut wurde.

ColorXTRIX_Histogram_HTF ColorXTRIX_Histogram_HTF

Der Indikator ColorXTRIX_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.